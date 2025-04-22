Экс-футболист «Зенита» заявил, что у «Краснодара» больше нет права на ошибку

Экс-футболист Радимов: у «Краснодара» больше нет права на ошибку

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявив, что у «Краснодара» больше нет права на ошибку, передает «РБ Спорт».

«Зенит» ведь все пять оставшихся игр тоже может выиграть. Права на ошибку у «Краснодара» нет. Матч с «Зенитом» никак нельзя было проигрывать крупно, чтобы оставить соотношение в личных встречах за собой», — сказал Радимов.

После 25 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 55 очками. На счету санкт-петербургского «Зенита» 53 балла, московский «Спартак» идет третьим с 50 очками, а дальше располагаются еще три столичные команды: ЦСКА (48), «Динамо» (46) и «Локомотив» (44). «Зенит» побеждал в РПЛ в шести последних сезонах.

В следующем туре «Краснодар» сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Зенит» сыграет с московским «Динамо».

Ранее у «Зенита» заметили потерю свежести.