Российский футбольный арбитр умер в возрасте 28 лет

Российский арбитр Эмир Привалов ушел из жизни в возрасте 28 лет. Информация об этом появилась на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

«У Эмира остались жена и двое детей. Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования семье судьи, окажет финансовую поддержку и помощь в организации похорон», — указано в заявлении РФС.

По информации «Матч ТВ», причиной смерти арбитра стал суицид.

Привалов начал судейскую карьеру в 2016 году, а с сезона-2021/22 он начал получать назначения на поединки Второй лиги.

В августе 2024 года он был назначен главным арбитром на матч Кубка России между омским «Иртышом» и «Челябинском».

16 октября Привалов работал резервным судьей на матче пятого раунда пути регионов Кубка России между «Сочи» и ульяновской «Волгой», который завершился победой сочинского клуба со счетом 2:0. Также Привалов был задействован в качестве резервного арбитра на нескольких матчах Первой лиги. Также резервным судьей он был на товарищеском матче сборной Брунея и «Краснодара-2».

Ранее слушание о разделе имущества Матвея Сафонова и его бывшей жены отложили до 20 декабря.