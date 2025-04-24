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Чемпион мира назвал фаворита Кубка Стэнли

Терещенко: у «Флориды» большие шансы отстоять Кубок Стэнли
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Александр Вильф/РИА Новости

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко выразил мнение, что у клуба НХЛ «Флорида Пантерз» есть хорошие шансы на вторую подряд победу в Кубке Стэнли. Его слова приводит «Советский спорт».

«У «Флориды» большие шансы отстоять Кубок Стэнли. Туда вернулся после травмы Ткачук, сходу начал делать игру с «Тампой». Мне очень нравится, как он играет и сколько делает для «Флориды». Команда очень крепкая», — заявил Терещенко.

В стартовом матче первого раунда плей-офф «Пантерз» обыграли «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счетом 6:2. Вторая игра серии состоится 25 апреля, начало — в 1:30 по московскому времени.

«Флорида» является действующим обладателем Кубка Стэнли. Вих составе которого выступали три российских хоккеиста — вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов, нападающий Владимир Тарасенко. В финальной серии «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.

Ранее сообщалось, что матч НХЛ закончился массовой дракой.

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