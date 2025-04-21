Матч НХЛ закончился массовой дракой, десять игроков удалили

Десять игроков удалили в конце матча Кубка Стэнли «Торонто» — «Оттава» за драку

Массовая драка произошла на последней минуте первого матча серии плей-офф НХЛ между «Торонто Мейпл Лифс» и «Оттава Сенаторз».

Инцидент произошел в третьем периоде за 44 секунды до финальной сирены, когда на табло горел счет 6:2 в пользу «Торонто». Причиной потасовки послужил тот факт, что два игрока «Оттавы» провели силовой прием на хоккеисте «Мэйпл Лифс».

По итогам драки удаления получили десять человек: по четыре минуты у форварда «Торонто» Николаса Робертсона и нападающего «Оттавы» Мэттью Хаймора, а всех остальных наказали удалениями на две минуты.

Поединок, который состоялся на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто, завершился победой хозяйской команды со счетом 6:2. Этот матч стал первым в серии, вторую игру команды проведут также на стадионе «Торонто». Матч состоится 23 апреля, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 2:30 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз». В финальной серии «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.

Ранее шайба российского хоккеиста принесла «Каролине» победу в матче плей-офф НХЛ.