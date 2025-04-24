17-летняя Андреева заявила, что ее юные годы закончились

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о предстоящем восемнадцатилетии. Ее слова приводит «Чемпионат».

«Останусь такой же, просто больше не буду маленьким ребеночком. Никто не будет со мной сюсюкаться, хотя родители, конечно, будут. Осознаю, что мои юные годы закончились. У меня даже вишлиста нет. У меня все есть, я даже не знаю, что хочу», — заявила Андреева.

24 апреля Андреева вышла в третий круг турнира в Испании.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер она добралась до финала турнира. Мирра является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

Ранее сестра Мирры Андреевой Эрика не сумела попасть на крупный турнир в Испании.