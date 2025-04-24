17-летняя Андреева вышла в третий круг турнира в Испании

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий раунд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде, обыграв представительницу Чехии Марию Боузкову.

Встреча, которая продолжалась 1 час 47 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:4. За это время Андреева выполнила три эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-поинта из девяти. В активе Боузковой одна подача навылет, две двойных ошибки и один реализованный брейк-поинт из четырех.

Следующей соперницей Андреевой станет Магдалена Френх из Польши, которая в трех сетах обыграла испанку Джессику Бузас-Манейро.

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

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