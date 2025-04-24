«Химки» заняли четвертое место по посещаемости в РПЛ

«Химки» заняли четвертое место в рейтинге посещаемости по проценту населения

Подмосковный футбольный клуб «Химки» составил рейтинг посещаемости матчей Российской премьер‑лиги (РПЛ) по проценту от населения городов, в котором коллектив занял четвертое место. Об этом сообщается в их официальном Telegram-канале.

Согласно рейтингу, на «Химки» ходят 0,94% населения города — средняя посещаемость команды составляет 2648 зрителей при численности населения города Химки 280 221 человек.

В составленном рейтинг первое место занимает «Краснодар» (2,09%), второе — грозненский «Ахмат» (1,29%), третье — «Ростов» (1,16%). Петербургский «Зенит» и четыре московских коллектива, «Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Локомотив» заняли места с 12-го по 16-е.

По средней посещаемости «Химки» идут на последней позиции в РПЛ.

Ранее ведущий и комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев заявил, что клубы РПЛ, стадионы которых не заполняются, нужно исключить из лиги.

Ранее Сергей Юран обвинил «Химки» во вреде имиджу футбола.