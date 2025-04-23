Клубы с низкой посещаемостью призвали исключить из РПЛ

Ведущий и комментатор Георгий Черданцев заявил, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ), стадионы которых не заполняются, нужно исключить из лиги. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Руководство должно ввести норму, что клубы, которые не набирают 50% посещаемости, не получают лицензию для игры в РПЛ. Понимаю, что это жестоко. Но извините, нужно работать с болельщиками. У вас есть шикарные стадионы, а вы не можете организовать работу», — заявил Черданцев.

Ранее Сергей Юран обвинил «Химки» во вреде имиджу футбола.

«Таких ситуаций, как сейчас в «Химках», не должно быть. На этапе лицензирования нужно всё изучать более внимательно, а потом принимать решение. Конечно, это бьет по имиджу российского футбола», — сказал он.

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