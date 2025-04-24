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«Позорище»: экс-капитан «Спартака» назвал самый обидный матч в карьере

Глушаков назвал поражение от ЦСКА в 2015 году самым позорным в «Спартаке»
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РИА «Новости»

Бывший капитан московского «Спартака», полузащитник Денис Глушаков назвал поражение от ЦСКА в 2015 году со счетом 0:4 самым позорным для него в составе красно-белых. Об этом он рассказал в шоу на YouTube-канале «О, футбол!».

«Я навсегда запомнил самое обидное поражение от ЦСКА. Первое дерби на стадионе «Открытие Арена», и нас хлопнули при полных домашних трибунах, в одну калитку загнали, и мы проиграли. Такое позорище было, этот матч остался в памяти», — заявил Глушаков.

Очередное дерби «Спартака» и ЦСКА состоится 26 апреля в рамках 26-го тура чемпионата России на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

За пять туров до окончания Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает третье место, набрав 50 очков. ЦСКА идет на четвертой позиции — в активе коллектива Марко Николича 48 баллов. Лидирует в таблице «Краснодар» (55 очков), на втором месте располагается «Зенит» (53).

Ранее экс-футболист «Спартака» пожаловался на отказ клуба продавать ему билеты на матчи.

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