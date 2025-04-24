Экс-футболист «Спартака» пожаловался на отказ клуба продавать ему билеты на матчи

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров рассказал о том, что ему пару раз отказали в продаже билетов на матчи московского клуба. Об этом он рассказал в шоу «Родной футбол».

«Меня «Спартак» не зовет. Еще ни разу билетов не было. Я пару раз пытался даже купить. Говорят: «Володь, извини, билеты закончились, лож больше нет, ничего нет вообще, никаких билетов. Можешь в фанатский сектор пойти…» Туда могут дать!» — заявил Быстров.

Экс-футболиста не любят многие фанаты, так как помимо «Спартака» он выступал за петербургский «Зенит». В составе «красно-белых» он провел 138 матчей в период с 2005 по 2009 год, в которых забил 18 мячей и сделал 26 результативных передач.

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