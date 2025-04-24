Чемпионка мира раскрыла два главных совета от Дмитрия Губерниева

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике, ведущая «Матч ТВ» и ТНТ Анжелика Стубайло рассказала в интервью «Газете.Ru», как Дмитрий Губерниев поддержал ее в самом начале карьеры на телевидении.

«После очередного выпуска новостей Дмитрий Губерниев подошел ко мне и сказал: «Молодец, мне понравилось». Представляете, что я почувствовала в этот момент? Его поддержка придала мне сил и уверенности», — сказала Стубайло.

Чемпионка мира отметила, что ей также довелось поработать вместе с Губерниевым в качестве ведущих спортивного мероприятия.

«У нас сложились теплые дружеские отношения. Я считаю его профессионалом с большой буквы. У него можно и нужно учиться. Дмитрий дал мне много советов. Главные: постоянно работать над собой и меньше краситься на эфиры», — сказала Стубайло.

Гимнастка завершила спортивную карьеру в 2022 году, после чего успешно прошла обучение на телевизионного журналиста в Академии «Матч ТВ» и получила приглашение на работу.

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