Головин оценил отказ украинского вратаря пожимать ему руку

Головин об отказе украинца Трубина от рукопожатия: не хочет — значит не хочет

Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин заявил, что не видит ничего страшного в том, что украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин отказался пожимать ему руку. Слова россиянина приводит «Чемпионат».

«Протянул руку, а потом понял, что этого можно было ожидать. Для меня нет проблемы протянуть руку сопернику, против которого играю. Ну он так решил. Мне без разницы: он мне не друг, не брат, никто. Не хочет – значит не хочет. Никаких проблем», — заявил Головин.

Трубин дважды отказался пожимать руку россиянину: в очном матче в ноябре 2024 года, а также в феврале 2025-го.

Трубин перешел в «Бенфику» в 2023 году из «Шахтера». Контракт между вратарем и португальским клубом рассчитан до лета 2028 года. В СМИ сообщалось, что цена трансфера составила €10 млн плюс €1 млн в виде бонусов. Украинский клуб получит 40% от перепродажи игрока.

Голкипер выступал за «Шахтер» с 2019 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Трубина составляет €25 млн.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года.

Ранее не пожавшего руку Головину украинского вратаря назвали дебилом.