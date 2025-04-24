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«51 на 49»: Генич о шансах «Спартака» и ЦСКА на победу в матче РПЛ

Комментатор Генич: отдам небольшое преимущество «Спартаку» в матче с ЦСКА
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Кадр из видео/Глеб Чернявский/Youtube

Известный журналист и футбольный комментатор Константин Генич заявил, что московские «Спартак» и ЦСКА перед матчем 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) имеют проблемы. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Есть много вариантов игры в атаке, Николич делает перестановки в составе, чтобы эту свежесть поддерживать. Есть вопросы и по «Спартаку». У команды есть проблемы в обороне, но команда играет дома. Учитывая, что это дерби важно и для тех, и для других, небольшое преимущество отдам «Спартаку». Шансы — 51 на 49», — отметил он.

Поединок состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 26 апреля. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. В первом круге чемпионата сильнее оказался «Спартак» — 2:0.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб расположился на четвертом месте, набрав 48 очков. Красно-белые опережают соперника на два балла и идут на третьей позиции. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар», набравший 55 очков, на втором месте — петербургский «Зенит», в активе которого 53 очка.

Ранее ЦСКА предсказали борьбу за золото РПЛ в следующем сезоне.

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