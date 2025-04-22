ЦСКА предсказали борьбу за золото РПЛ в следующем сезоне

Тренер Тарханов: ЦСКА сейчас за тройку в РПЛ надо зацепиться

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов оценил перспективы армейского клуба в текущем сезоне и отметил, что в следующем году клуб сможет побороться за золото Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Может ли ЦСКА завершить сезон в тройке РПЛ и победой в Кубке России? Я думаю, что может, конечно. Резервы есть. <...> За первое место тяжело бороться сейчас на данном этапе, но на следующий год, да, могут побороться. Сейчас, конечно, за тройку надо зацепиться», — сказал Тарханов.

В матче 26-го тура ЦСКА сразится со «Спартаком». Поединок состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 26 апреля. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. В первом круге чемпионата сильнее оказался «Спартак» — 2:0.

В предыдущем туре армейцы сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов». Встреча, которая состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл Секу Койта на 69-й минуте поединка, его ассистентом выступил Виллиан Роша. Через пять минут «Крылья» сравняли, Иван Сергеев реализовал пенальти.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб расположился на четвертом месте, набрав 48 очков. Красно-белые опережают соперника на два балла и идут на третьей позиции. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар», набравший 55 очков, на втором месте — петербургский «Зенит», в активе которого 53 очка.

Ранее ЦСКА предрекли сложности в борьбе за медали по итогам сезона в РПЛ.