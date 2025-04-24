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Российский боец может лишиться чемпионского пояса в UFC

ABC: россиянин Ислам Махачев может лишиться чемпионского пояса в легком весе
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Matt Davies/Global Look Press

Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев может лишиться чемпионского титула. Об этом сообщает издание ABC.es.

По информации источника, это станет возможным, если Махачев откажется провести поединок с испано-грузинским бойцом Илией Топурией.

В марте появилась информация, что Махачев пока не согласился на выйти в октагон с Топурией, поскольку считает, что грузинскому бойцу «надо заслужить чемпионский поединок». В случае отказа Махачева UFC лишит его титула, а Топурия сможет сразиться с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой — ближайшим претендентом на титлу чемпиона UFC в легком весе.

В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января в Лос-Анджелесе, Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано и рекордный четвертый раз провел защиту титула. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться. Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном. 17 января Царукян снялся с боя.

Ранее российский боец пострадал от взрыва зарядного устройства.

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