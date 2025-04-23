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Фетисов предложил закрыть интернет

Фетисов: после высказываний Гашека нужно закрыть интернет
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что после высказываний экс-хоккеиста Доминика Гашека нужно закрыть интернет. Его слова приводит «Советский спорт».

«Кому он нужен? Где-то выставился, ну и пусть там вякает дальше. Пригласите его в Москву, мы его тут в больнице полечим бесплатно. Наверное, уже по-другому и не получится. Он больной человек. Если он взорвал интернет, значит, надо интернет закрыть к черту», — заявил Фетисов.

22 апреля Гашек направил письма в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (IIHF), в которых написано, что Медведев угрожал его убить.

7 апреля Медведев поздравил форварда «Вашингтона» Александра Овечкина с рекордом.

«895 — результат великого русского хоккеиста! P. S. Ждем суицида безумного чеха Гашека», — написал Медведев.

Ранее в Чехии оскорбили Дмитрия Медведева.

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