Российская теннисистка вышла во второй круг турнира в Испании

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй раунд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде, обыграв в стартовом матче Эшлин Крюгер из США.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 12 минут, завершилась со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 6:2. За это время Потапова не выполнила ни одного эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-поинтов из 11. В активе Крюгер две подачи навылет, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-поинта из восьми.

Следующей соперницей Потаповой станет восьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь из Китая, которая вступит в борьбу со второго раунда.

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее Александр Головин оценил отказ украинского вратаря пожимать ему руку.