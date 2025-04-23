«Жду огненного дерби»: Сычев заявил, что «Спартак» победит ЦСКА

Бывший нападающий сборной России, бронзовый призер чемпионата Европы — 2008 Дмитрий Сычев заявил, что московский «Спартак» победит столичный ЦСКА в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова Сычева приводит портал Odds.ru.

«Атакующая мощь «Спартака» способна смять любую оборону, особенно если настрой будет как на домашний матч с «Зенитом» (красно-белые победили команду Сергея Семака со счетом 2:1 в последней встрече этих команд в РПЛ. — «Газета.Ru»).

Манфред Угальде, Эсекьель Барко, Маркиньос, Тео Бонгонда, Пабло Солари, Ливай Гарсия — атакующий потенциал «Спартака» очень высок, и ЦСКА будет непросто справиться с такими яркими игроками. Жду огненного дерби в Тушино, аншлага на трибунах, бескомпромиссной игры и голов! Ставлю на победу «Спартака» и обе забьют», — сказал Сычев.

При этом бронзовый призер Евро отметил, что ЦСКА тоже набрал хорошую форму и окажет достойное сопротивление красно-белым.

«У команды Марко Николича шикарная пятимесячная беспроигрышная серия (красно-синие не проигрывали в официальных матчах с 23 ноября, когда уступили «Ростову» в РПЛ со счетом 1:2. — «Газета.Ru»). Можно сказать, что армейцы на коне и нашли свою игру.

Оборона в лице Игоря Дивеева, Виллиана Роши и Мойзеса сыгранная и может не только закрыть спартаковскую атаку, но и быть опасной на «стандартах», — отметил Сычев.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 26 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени. Сычев назвал это противостояние главным в истории футбола России.

«Главное историческое дерби российского футбола. Такие дерби ждут, готовятся особым образом, и многое прощается командам в случае победы», — сказал призер Евро.

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