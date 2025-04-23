Стало известно, сыграет ли лидер «Салавата Юлаева» в решающем матче плей-офф КХЛ

Лучший бомбардир КХЛ Ливо не сыграет в седьмом матче со «Спартаком»

Канадский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо не сможет принять участие в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Ливо также пропустил шестой поединок команд. Он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрал 80 (49+31) очков в 62 матчах. В нынешнем плей-офф на его счету 15 (2+13) баллов.

Встреча, которая состоялась 21 апреля на «Мегаспорт Арене» в Москве, завершилась победой уфимцев со счетом 2:1 в овертайме. Обе шайбы пришлись на второй период: на 24-й минуте «Салават» вышел вперед благодаря точному броску Владислава Ефремова, а на 28-й — Сергей Лукьянцев сделал счет равным.

Победу «Салавату Юлаеву» принес Василевский на 15-й минуте первого овертайма.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 3-3. Решающий седьмой матч состоится в Уфе 23 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени.

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