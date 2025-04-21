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Спорт

Конец или продолжение: «Спартак» принимает «Салават Юлаев» в Кубке Гагарина. LIVE

Кубок Гагарина. Четвертьфинал. Шестой матч. «Спартак» — «Салават Юлаев». ОНЛАЙН

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Владимир Астапкович/РИА Новости
В шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина «Спартак» в Москве принимает уфимский «Салават Юлаев». Красно-белые ведут в противостоянии со счетом 3-2 и могут закрыть серию, избежав решающей встречи в Уфе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф. 1/4 финала. 6-й матч
2-й период
21 апреля 19:00
Спартак
Москва, Россия
27' Лукьянцев
1 : 1
Салават Юлаев
Уфа, Россия
23' Ефремов
Стадион «Мегаспорт», Москва, Россия
1-й период
2-й период

27'23" Лукьянцев

23'25" Ефремов

3-й период
Трансляция
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28'

ГОООООООООООООООООООООЛ! Сергей Лукьянцев — 1:1! И это сработало! Спартаковцы выиграли вбрасывание, вышедший на свою первую смену в игре вместо Пивчулина Мансуров отдал Лукьянцеву на верхнюю границу левого круга вбрасывания, а тот в касание прошил ближний угол, поймав Вязового на перемещении к дальней штанге!

28'

Вязовой достаточно легко справился с броском Рубцова с острого угла. Но «Спартак» так заработал вбрасывание в чужой зоне.

27'

По броскам в створ, кстати, уже 14-6.

25'

«Спартак» провел позиционную атаку. Королев бросал от синей в трафик, но никто шайбы не коснулся, включая старавшегося это сделать Вязового. Диск пролетел рядом с девяткой!

24'

ГООООООООООООООООООЛ! Владислав Ефремов — 0:1! Морозов вчистую проиграл вбрасывание Ефремову в чужой зоне, Зоркин разогнал атаку, Черный бросил, Загидулин отбил, но прямо на клюшку накатившего Ефремова, который добавил в пустые ворота!

23'

Спартаковский Ефремов бросил от синей линии, Филин пытался налету подправить на пятаке, но не вышло, и Вязовой спокойно поймал ловушкой.

22'

Ремпал выкатился на ворота «Спартака» и бросал в противоход Загидулину, но тот поймал шайбу.

21'

Второй период начался с очередного сейва Вязового.

21'

Поеееехали! Второй период стартовал!

Перерыв

Большое преимущество «Спартака» по игре, но оно пока не воплотилось в заброшенные шайбы. Посмотрим, что будет во втором отрезке, и не изменится ли игра. Ждем.

20'

На последних секундах Рубцов на пятаке пытался подправить шайбу в ворота «Салавата», но не попал клюшкой налету. И сирена на перерыв.

19'

Наконец во второй раз в матче шайба дошла до Загидулина. Но это было неопасно.

18'

И еще два броска парировал Вязовой!

17'

Быстрая игра, практически без пауз. В этом плане «Салават» чувствует себя достаточно комфортно. Но не атакует.

15'

Еще два броска отразил Вязовой. Спартаковцы явно доминируют в первом периоде.

13'

Морозов попал в сетку с внешней стороны из неплохой позиции. Давят красно-белые. Но гости достаточно уверенно держатся, и Вязовой подтаскивает, где надо.

12'

7-1 по броскам в створ в пользу «Спартака» уже.

10'

Под жесткий силовой прием Василевского попал Филин, а игра идет вообще без остановок.

9'

Уилсон бросал из неплохой позиции, но не попал в створ.

7'

Бросок и добивание тащит Вязовой!

5'

Вязовой спас гостей после броска перехватившего шайбу Лукьянцева!

4'

Голдобин опасно бросил — Вязовой парировал.

2'

Уилсон из правого круга бросил во все видевшего Загидулина.

1'

Сразу же бросок Голдобина со входа в зону — Вязовой на месте!

1'

Поеееееехали! Матч начался.

19:02

Ворота «Спартака» защищает Артем Загидулин, в воротах «Салавата Юлаева» Семен Вязовой.

19:00

У гостей сегодня тяжелая потеря: не сыграет Джош Ливо!

«Джошуа Ливо не полетел в Москву по медицинским показателям. Сейчас наш хоккеист проходит обследование. Ждём скорейшего возвращения Джошуа на лед», — сообщает пресс-служба «Салавата Юлаева».

18:55

Состав «Салавата Юлаева».

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18:50

Состав «Спартака».

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18:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина московский «Спартак» принимает уфимский «Салават Юлаев». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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