В шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина «Спартак» в Москве принимает уфимский «Салават Юлаев». Красно-белые ведут в противостоянии со счетом 3-2 и могут закрыть серию, избежав решающей встречи в Уфе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф. 1/4 финала. 6-й матч
2-й период
21 апреля 19:00
Спартак
Москва, Россия
27'Лукьянцев
1 : 1
Салават Юлаев
Уфа, Россия
23'Ефремов
Стадион «Мегаспорт», Москва, Россия
1-й период
2-й период
27'23"Лукьянцев
23'25"Ефремов
3-й период
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28'
ГОООООООООООООООООООООЛ! Сергей Лукьянцев — 1:1! И это сработало! Спартаковцы выиграли вбрасывание, вышедший на свою первую смену в игре вместо Пивчулина Мансуров отдал Лукьянцеву на верхнюю границу левого круга вбрасывания, а тот в касание прошил ближний угол, поймав Вязового на перемещении к дальней штанге!
28'
Вязовой достаточно легко справился с броском Рубцова с острого угла. Но «Спартак» так заработал вбрасывание в чужой зоне.
27'
По броскам в створ, кстати, уже 14-6.
25'
«Спартак» провел позиционную атаку. Королев бросал от синей в трафик, но никто шайбы не коснулся, включая старавшегося это сделать Вязового. Диск пролетел рядом с девяткой!
24'
ГООООООООООООООООООЛ! Владислав Ефремов — 0:1! Морозов вчистую проиграл вбрасывание Ефремову в чужой зоне, Зоркин разогнал атаку, Черный бросил, Загидулин отбил, но прямо на клюшку накатившего Ефремова, который добавил в пустые ворота!
23'
Спартаковский Ефремов бросил от синей линии, Филин пытался налету подправить на пятаке, но не вышло, и Вязовой спокойно поймал ловушкой.
22'
Ремпал выкатился на ворота «Спартака» и бросал в противоход Загидулину, но тот поймал шайбу.
21'
Второй период начался с очередного сейва Вязового.
21'
Поеееехали! Второй период стартовал!
Перерыв
Большое преимущество «Спартака» по игре, но оно пока не воплотилось в заброшенные шайбы. Посмотрим, что будет во втором отрезке, и не изменится ли игра. Ждем.
20'
На последних секундах Рубцов на пятаке пытался подправить шайбу в ворота «Салавата», но не попал клюшкой налету. И сирена на перерыв.
19'
Наконец во второй раз в матче шайба дошла до Загидулина. Но это было неопасно.
18'
И еще два броска парировал Вязовой!
17'
Быстрая игра, практически без пауз. В этом плане «Салават» чувствует себя достаточно комфортно. Но не атакует.
15'
Еще два броска отразил Вязовой. Спартаковцы явно доминируют в первом периоде.
13'
Морозов попал в сетку с внешней стороны из неплохой позиции. Давят красно-белые. Но гости достаточно уверенно держатся, и Вязовой подтаскивает, где надо.
12'
7-1 по броскам в створ в пользу «Спартака» уже.
10'
Под жесткий силовой прием Василевского попал Филин, а игра идет вообще без остановок.
9'
Уилсон бросал из неплохой позиции, но не попал в створ.
7'
Бросок и добивание тащит Вязовой!
5'
Вязовой спас гостей после броска перехватившего шайбу Лукьянцева!
4'
Голдобин опасно бросил — Вязовой парировал.
2'
Уилсон из правого круга бросил во все видевшего Загидулина.
1'
Сразу же бросок Голдобина со входа в зону — Вязовой на месте!
1'
Поеееееехали! Матч начался.
19:02
Ворота «Спартака» защищает Артем Загидулин, в воротах «Салавата Юлаева» Семен Вязовой.
19:00
У гостей сегодня тяжелая потеря: не сыграет Джош Ливо!
«Джошуа Ливо не полетел в Москву по медицинским показателям. Сейчас наш хоккеист проходит обследование. Ждём скорейшего возвращения Джошуа на лед», — сообщает пресс-служба «Салавата Юлаева».
18:55
Состав «Салавата Юлаева».
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18:50
Состав «Спартака».
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18:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина московский «Спартак» принимает уфимский «Салават Юлаев». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.