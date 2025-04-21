Олимпийская чемпионка рассказала о провале бизнеса из-за СВО

Шведская олимпийская чемпионка 2004 года в семиборье Каролина Клюфт рассказала о том, как провалился ее отельный бизнес из-за СВО. Об этом сообщает Expressen.

«У этого места был огромный потенциал, и все, кто туда приходил, любили это место. Но в низкий сезон у нас было слишком мало гостей», — рассказала Клюфт.

Источник утверждает, что спортсменка инвестировала в отель в 2018 году. По мнению Клюфт, он разорился из-за инфляции и ситуации на Украине.

Сейчас 42-летняя спортсменка живет в трейлере в промзоне Стокгольма ради экономии и логистики: так она успевает на работу менеджером и на телепроект «Let's Dance».

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек, при этом боксеров среди них не было.

Ранее россиянки выиграли золотые медали чемпионата мира по боксу.