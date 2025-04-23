Стала известна судьба Винисиуса в «Реале»

Нападающий Винисиус Жуниор не покинет мадридский «Реал», сообщает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на соцсети журналиста Фабрицио Романо.

Отмечается, что стороны провели успешные переговоры и договорились о заключении нового трудового соглашения. Новый контракт будет заключен до 2029 года с опцией пролонгации на один сезон. Действующий контракт с Винисиусом рассчитан до 2027 года.

В текущем сезоне чемпионата Испании Винисиус провел 26 матчей, забив 11 мячей.

23 апреля сообщалось, что Винисиусу грозит дисквалификация на два года.

Футболист участвовал в приобретении нескольких профессиональных футбольных клубов через компанию ALL Agenciamento Esportivo, которой владеет отец и агент футболиста Тассило Соареш.

Такие сделки могут создать конфликт интересов из-за того, что Винисиус является действующим футболистом.

Ранее «Реал» не смог выйти в полуфинал Лиги чемпионов.