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Стала известна судьба Винисиуса в «Реале»

Винисиус не покинет «Реал»
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Global Look Press

Нападающий Винисиус Жуниор не покинет мадридский «Реал», сообщает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на соцсети журналиста Фабрицио Романо.

Отмечается, что стороны провели успешные переговоры и договорились о заключении нового трудового соглашения. Новый контракт будет заключен до 2029 года с опцией пролонгации на один сезон. Действующий контракт с Винисиусом рассчитан до 2027 года.

В текущем сезоне чемпионата Испании Винисиус провел 26 матчей, забив 11 мячей.

23 апреля сообщалось, что Винисиусу грозит дисквалификация на два года.

Футболист участвовал в приобретении нескольких профессиональных футбольных клубов через компанию ALL Agenciamento Esportivo, которой владеет отец и агент футболиста Тассило Соареш.

Такие сделки могут создать конфликт интересов из-за того, что Винисиус является действующим футболистом.

Ранее «Реал» не смог выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

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