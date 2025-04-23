Стало известно, изменилась ли позиция МОК в вопросе допуска россиян к Олимпиаде

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) заявила, что позиция организации в вопросе допуска россиян к Олимпиаде не изменилась, передает РИА Новости.

«Наша позиция не изменилась. Рекомендации, опубликованные 28 марта 2023 года, по участию спортсменов с российскими или белорусскими паспортами остаются в силе», — заявили в МОК.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек. Единственный медали на летней Олимпиаде завоевали российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева. Им удалось выиграть серебро в парном разряде теннисного турнира.

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