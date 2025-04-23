В IIHF назвали сплетнями допуск сборной России на Олимпиаду — 2026 с флагом и гимном

Член совета IIHF Козиолс о допуске России на ОИ с флагом и гимном: это сплетни

Член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Виестурс Козиолс назвал сплетнями новость о том, что сборную России допустят до Олимпиады 2026 года с флагом и гимном, передает «Спорт-Экспресс».

«Мы об этом не говорили. Это просто сплетни. Не знаю, кто автор этой пропаганды, но это неправильно. Это ни копейки не соответствует действительности», — сказал Козиолс.

22 апреля основатель агентства спортивной информации «Весь спорт» Андрей Митьков рассказал, что мужскую сборную России по хоккею допустят до Олимпиады 2026 года с флагом и гимном.

4 февраля IIHF продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК). Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре заявил «Матч ТВ», что решение о допуске сборной России на Игры будет принимать уже новое руководство МОК после мартовских выборов.

25 февраля МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады — 2026.

Ранее в Госдуме раскритиковали выступление латвийского хоккеиста против допуска России на Игры.