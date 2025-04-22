«Все согласовано»: сборную России по хоккею допустят на Олимпиаду с флагом

Сборная России по хоккею будет допущена на зимние Олимпийские игры — 2026 под российским флагом. Об этом пишет Sport24 со ссылкой на Telegram-канал спортивного агента, основателя агентства спортивной информации «Весь спорт» Андрея Митькова.

«Международная федерация хоккея УЖЕ приняла решение (или вот-вот примет, т. к. все согласовано) о допуске сборной России на Олимпийские игры 2026 года. Разговор у меня шел о мужской команде, но алгоритм — по прецеденту — должен затронуть и женскую. Но самое интересное, что речь идет — о выступлении именно под российским флагом, со всеми национальными атрибутами», — написал Митьков.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК). Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре заявил «Матч ТВ», что решение о допуске сборной России на Игры будет принимать уже новое руководство МОК после мартовских выборов.

25 февраля МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026.

Ранее в Госдуме предложили Латвии бойкотировать Олимпиаду из-за России.