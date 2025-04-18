В Госдуме раскритиковали выступление латвийского хоккеиста против допуска России на ОИ

Депутат Госдумы Светлана Журова раскритиковала выступление капитана сборной Латвии по хоккею Каспарса Даугавиньша против допуска национальной команды России до зимней Олимпиады 2026 года. Ее слова приводит ТАСС.

«С одной стороны, это шантаж, с другой — латвийский закон, который запрещает национальным командам встречаться со сборными России или Белоруссии», — заявила Журова.

18 апреля Даугавиньш выразил мнение, что правительству его страны нужно будет рассмотреть вопрос участия команды в зимних Олимпийских играх — 2026 при допуске России.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК). Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре заявил «Матч ТВ», что решение о допуске сборной России на Игры будет принимать уже новое руководство МОК после мартовских выборов.

25 февраля МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026.

Ранее стало известно, что НХЛ не разрешит привозить Кубок Стэнли в Россию.