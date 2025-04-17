Экс-хореограф группы Тутберидзе не верит, что тренер мог приставать к несовершеннолетней фигуристке

Хореограф Железняков: ни разу не замечал за Розановым педофилических ситуаций

Бывший хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков заявил, что не верит в то, что тренер по фигурному катанию Сергей Розанов домогался фигуристки Вероники Жилиной, которой на тот момент было 11 лет, передает РИА Новости.

«Ни разу не замечал за ним педофилических ситуаций. Есть такое понятие, как месть. Может, ему отомстили за что-то», — сказал Железняков.

Розанов в 2020–2021 годах работал в академии Евгения Плющенко. Также он работал в группе Этери Тутберидзе.

Сейчас Жилиной 16 лет. Она стала серебряным призером первенства России среди юниоров в сезоне-2022/23.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее в Госдуме призвали юных спортсменок не бояться сообщать о домогательствах тренеров.