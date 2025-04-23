Чемпионка мира — об Овечкине: круто, что самый великий хоккеист в мире — русский

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике, ведущая «Матч ТВ», ТНТ, а также YouTube-шоу «Это хоккей, брат!» Анжелика Стубайло рассказала в интервью «Газете.Ru», что внимательно следила за погоней Александра Овечкина за «вечным» рекордом Уэйна Гретцки — по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Я очень ждала рекорда Александра Овечкина. Он легенда. Это круто, что самый великий хоккеист в мире — русский! И что этого рекорда ждала не только наша страна, а весь мир! Победа нашего Александра Великого повлияет на обстановку в мире спорта в пользу наших спортсменов. Россия — страна чемпионов!» — сказала Стубайло.

На данный момент на счету Овечкина 897 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. У Гретцки — 894.

Чемпионка мира отметила, что работа в проекте «Это хоккей, брат!» помогла ей влюбиться в этот вид спорта и в полной мере оценить его красоту.

«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех организаторов проекта и моих дорогих коллег, экспертов. Они научили меня видеть хоккей с правильного ракурса, видеть красоту в этом виде спорта», — отметила Стубайло.

Ранее чемпионка мира заявила, что Дзюба заслуживает уважения за преданность футболу.