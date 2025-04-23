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Чемпионка мира: Дзюба заслуживает уважения за преданность футболу

Гимнастка Стубайло: мы бы совпали с Дзюбой по харизме и чувству юмора
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Александр Вильф/РИА Новости

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике, ведущая «Матч ТВ» и ТНТ Анжелика Стубайло заявила в интервью «Газете.Ru», что Артем Дзюба заслуживает уважения за преданность футболу.

Ранее 36-летний нападающий установил рекорды по голам за сборную России, а также по количеству забитых мячей за всю карьеру среди российских футболистов.

«Артем Дзюба — талантливый футболист. О государственной награде (за рекорды. — «Газета.Ru») не мне решать, но то, что он заслуживает уважения за преданность любимому виду спорта, — это бесспорно!» — отметила Стубайло.

Чемпионка мира предположила, что Дзюба мог бы стать телеведущим после завершения карьеры, и выразила желание поработать с ним вместе.

«У Дзюбы в медийной сфере неплохо получается. Он веселый, позитивный, нравится зрителю. Остроумный и, самое главное, не лишен самокритичности. Поработать вместе — с удовольствием. Думаю, по харизме и чувству юмора мы бы совпали», — сказала Стубайло.

В настоящее время Дзюба выступает в Российской премьер-лиге (РПЛ) за тольяттинский «Акрон». Нападающий четыре раза становился чемпионом России в составе петербургского «Зенита».

Ранее чемпионка мира назвала Криштиану Роналду своим любимым футболистом.

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