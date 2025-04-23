Чемпионка мира из России назвала Криштиану Роналду своим любимым футболистом

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике, ведущая «Матч ТВ» и ТНТ Анжелика Стубайло призналась в интервью «Газете.Ru», что освещение футбольных событий в эфире программы «Все на Матч» было для нее самой сложной задачей.

«Футбол — это было самое сложное в работе на «Матч ТВ». Когда начался чемпионат мира — 2022, все было построено на футболе. Десятки незнакомых, труднопроизносимых фамилий, терминология, названия команд, структура клубов, правила — все это в режиме нон-стоп, работала с четырех утра», — рассказала Стубайло.

Чемпионка мира также призналась, что за время освещения футбольных событий у нее появился любимый игрок.

«Мой любимый футболист, конечно же, Криштиану Роналду!» — сказала Стубайло.

40-летний нападающий является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также чемпионом Европы в составе сборной Португалии.

Роналду принадлежит мировой рекорд по количеству забитых мячей за сборную: сейчас на его счету 136 голов в составе португальской команды.

Ранее чемпионка мира стала самой юной ведущей «Матч ТВ» благодаря совету Ирины Винер.