Чемпионка мира стала самой юной ведущей «Матч ТВ» благодаря совету Винер

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике Анжелика Стубайло рассказала в интервью «Газете.Ru», как при помощи совета Ирины Винер нашла себя в жизни после спорта — стала самой юной ведущей на телеканале «Матч ТВ».

«Как-то в разговоре Ирина Александровна бросила фразу: «С твоей внешностью на телевидение надо». И вот опять чудо — случай. Увидела объявление о наборе в Академию «Матч» на курс спортивного журналиста. Подумала, спорт — это родное, знакомое, интересное, отправила видеовизитку, и очень скоро мне прислали приглашение на обучение», — рассказала Стубайло.

По словам чемпионки мира, ей очень повезло с преподавателями, которые помогли ей влюбиться в профессию телевизионного журналиста.

«После окончания обучения я сразу получила приглашение от канала «Матч ТВ». Сначала я вела выпуски новостей, а уже через три месяца состоялись пробы в передаче «Все на Матч». Адреналин от прямых эфиров — как я по нему скучала! Очень похоже по ощущениям с выступлениями на больших соревнованиях. Я стала самой юной ведущей на канале «Матч ТВ», — рассказала Стубайло.

Гимнастка призналась, что ей также поступали предложения начать тренерскую карьеру. Однако Стубайло поняла, что не готова опять проводить все свое время на ковре.

«Я откровенно себе призналась, что не готова быть в зале 24/7, а иначе там нельзя», — отметила чемпионка мира.

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