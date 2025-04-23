Родители обвинили тренера по фигурному катанию в домогательствах к детям

В Новосибирске тренера по фигурному катанию обвинили в домогательствах к детям

В адрес новосибирского тренера по фигурному катанию Константина М. поступили жалобы от родителей на то, что он домогался к их детям, передает «НГС».

Родители приняли решение написать заявление на тренера в правоохранительные органы. Тренера уже уволили.

Константин М. работал в новосибирском муниципальном «Центре зимних видов спорта».

«В феврале мы пошли в Следственный комитет. При ребенке стали задавать вопросы, он свою версию рассказывал, как он обнимал ее перед выходом на лед. Дочь при следователе рассказала еще, как он за грудь её хватал», — рассказала мама одной из спортсменок.

16 апреля тренер академии «Ангелы Плющенко» и мама сестер-фигуристок Людмила Алферова обвинила тренера Сергея Розанов в домогательствах по отношению к ее дочери Веронике Жилиной.

Также Алферова заявила, что когда Евгений Плющенко узнал об этом, то выгнал Розанова из своей академии.

Ранее тренер ответил на обвинения в домогательствах в отношении несовершеннолетней фигуристки.