Мостовой рассказал, какое место должен занять «Спартак» в РПЛ

Мостовой: «Спартак» с закрытыми глазами должен быть в первой тройке

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что московский «Спартак» должен выигрывать медали Российской Премьер-лиги (РПЛ), передает РИА Новости.

«С учетом того, что есть в клубе — состав, тренер, финансовые ресурсы — «Спартак» с закрытыми глазами должен быть в первой тройке», — сказал Мостовой.

19 апреля «Спартак» обыграл тольяттинский «Акрон». Встреча, которая состоялась на «Самара Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На 23-й минуте Артем Дзюба отличился с пенальти, на 29-й минуте преимущество удвоил 18-летний Дмитрий Пестряков. На 39-й минуте Тео Бонгонда сократил отставание, но на 45+5-й минуте Эсекьель Барко не смог забить пенальти. На 61-й минуте Алекса Джурасович отправил мяч в свои ворота, а победу «красно-белым» принес Барко, реализовав пенальти на 90+4-й минуте.

В активе «Спартака» 50 очков после 25 туров РПЛ, команда входит в топ-3 турнирной таблицы национального первенства. Лидирует «Краснодар», набравший 55 баллов.

Ранее тренер упрекнул «Спартак» за плохую игру в начале матча с «Акроном».