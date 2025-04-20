«Традиция делать плохо в начале»: тренер о победе «Спартака» над «Акроном»

Тренер Балахнин упрекнул «Спартак» за плохую игру в начале матча с «Акроном»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин упрекнул московский «Спартак» после победы над тольяттинским «Акроном» в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), заявив, что команда заставляет болельщиков переживать. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Это уже традиция «Спартака» сделать плохо в начале, играть разгильдяйно так, допускать столько ошибок, а потом сделать героические усилия и вылезать. При том, что было очевидно, что «Спартак» сильнее «Акрона», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на «Самара Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На 23-й минуте Артем Дзюба отличился с пенальти, на 29-й минуте преимущество удвоил 18-летний Дмитрий Пестряков. На 39-й минуте Тео Бонгонда сократил отставание, но на 45+5-й минуте Эсекьель Барко не смог забить пенальти. На 61-й минуте Алекса Джурасович отправил мяч в свои ворота, а победу «красно-белым» принес Барко, реализовав пенальти на 90+4-й минуте.

В активе «Спартака» 50 очков после 25 туров РПЛ, команда входит в топ-3 турнирной таблицы национального первенства. Лидирует «Краснодар», набравший 55 баллов.

Ранее была названа причина, которая помешала «Спартаку» стать лидером РПЛ.