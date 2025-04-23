Легенда ЦСКА назвал имя претендента на чемпионство в РПЛ

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Ахматом» в интервью «Газете.Ru» заявил, что команда под руководством Мурада Мусаева имеет все шансы выиграть чемпионат страны.

«Если «Краснодар» продолжит так же на поле двигаться, то удержит лидерство. «Ахмат» — не такая сложная команда, чтобы ей противоборствовать, тем более, что «Краснодар» очень хорош в атаке. Следующие игры будут непростыми, но у них есть преимущество в два очка. Почему бы им дальше и не двигаться вперед с тем же успехом?» — заявил Пономарев.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Краснодар», завершилась с результатом 3:1. На 40-й минуте первый гол для «быков» забил Джон Кордоба. На 52-й минуте Георгий Мелкадзе сравнял счет, но на 78-й минуте «Краснодар» снова вышел вперед благодаря голу Эдуарда Сперцяна с пенальти. Окончательный результат установил Кевин Ленини на 80-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Владимир Москалев.

Ранее ЦСКА предсказали борьбу за золото РПЛ в следующем сезоне.