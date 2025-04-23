Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Легенда ЦСКА назвал имя претендента на чемпионство в РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Пономарев назвал «Краснодар» претендентом на чемпионство
close
ФК «Акрон» Тольятти

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Ахматом» в интервью «Газете.Ru» заявил, что команда под руководством Мурада Мусаева имеет все шансы выиграть чемпионат страны.

«Если «Краснодар» продолжит так же на поле двигаться, то удержит лидерство. «Ахмат» — не такая сложная команда, чтобы ей противоборствовать, тем более, что «Краснодар» очень хорош в атаке. Следующие игры будут непростыми, но у них есть преимущество в два очка. Почему бы им дальше и не двигаться вперед с тем же успехом?» — заявил Пономарев.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Краснодар», завершилась с результатом 3:1. На 40-й минуте первый гол для «быков» забил Джон Кордоба. На 52-й минуте Георгий Мелкадзе сравнял счет, но на 78-й минуте «Краснодар» снова вышел вперед благодаря голу Эдуарда Сперцяна с пенальти. Окончательный результат установил Кевин Ленини на 80-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Владимир Москалев.

Ранее ЦСКА предсказали борьбу за золото РПЛ в следующем сезоне.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами