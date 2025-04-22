«Наши сложные отношения»: Плющенко сделал заявление из-за Муравьевой

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко обратился в своем Telegram-канале к российской фигуристке Софье Муравьевой, которая покинула его Академию.

«Впереди у тебя новый путь — у Великого Алексея Николаевича Мишина, это лучшее решение для твоей дальнейшей карьеры, которое я не мог не поддержать, несмотря на наши сложные отношения в конце сезона. Буду следить за твоими успехами под руководством нового штаба!» — написал он.

22 апреля Муравьева официально объявила о том, что перешла в тренерскую группу Алексея Мишина.

14 апреля появилась информация, что Муравьева отчислена из Академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, где тренировалась с 2020 года. Причиной стал тот факт, что фигуристка систематически нарушала тренировочный процесс. В Академии отметили, что Муравьева срывала тренировки, хамила тренерам и била лед.

Муравьева в сезоне-2022/23 стала серебряной медалисткой чемпионата России, что является ее наилучшим достижением. За год до этого на чемпионате России она завоевала бронзу. В сезоне-2024/25 фигуристка ни разу не попала на пьедестал: на этапах Гран-при, финале турнира и национальном первенстве спортсменка заняла четвертые места.

Ранее Катарина Гербольдт высказалась о претензиях Академии Плющенко к Муравьевой.