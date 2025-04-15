«Не знаешь, что происходит за закрытой дверью»: чемпионка России о претензиях Плющенко к Муравьевой

Чемпионка России среди юниоров — 2008, тренер Катарина Гербольдт в комментарии «Газете.Ru» высказалась о претензиях Академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в адрес фигуристки Софьи Муравьевой, из-за которых она была отчислена.

«Не возьмусь это комментировать. Взаимоотношения тренера и спортсмена настолько интимные, в том плане, что никогда не знаешь, что происходит у них за закрытой дверью. Особенно сложно в последнее время находить гармонию со спортсменами — другое поколение, другое время. То, как мы это проходили, сейчас вообще иное. Трудно сказать, сейчас большое количество школ, у спортсменов появилось много вариантов для выбора. Но могу сказать точно, что это метание между тренерскими штабами на моей практике еще ни разу ни к чему хорошему не приводило», — заявила она.

14 апреля появилась информация, что Муравьева отчислена из Академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, где тренировалась с 2020 года. Причиной стал тот факт, что фигуристка систематически нарушала тренировочный процесс. В Академии отметили, что Муравьева срывала тренировки, хамила тренерам и била лед.

Муравьева в сезоне-2022/23 стала серебряной медалисткой чемпионата России, что является ее наилучшим достижением. За год до этого на чемпионате России она завоевала бронзу. В сезоне-2024/25 фигуристка ни разу не попала на пьедестал: на этапах Гран-при, финале турнира и национальном первенстве спортсменка заняла четвертые места.

Ранее стало известно, у кого будет тренироваться ушедшая от Плющенко Муравьева.