Ушедшая от Плющенко фигуристка Муравьева объявила о переходе к новому тренеру

Российская фигуристка Софья Муравьева в своем Telegram-канале объявила о переходе в тренерскую группу Алексея Мишина.

«Сегодня не только прекрасное солнце встретило меня в Санкт-Петербурге, но и замечательные люди, Юбилейный и новая глава в жизни. Спасибо, Алексей Николаевич, надеюсь, мы пройдем с вами интересный и яркий путь!» — написала Муравьева.

14 апреля появилась информация, что Муравьева отчислена из Академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, где тренировалась с 2020 года. Причиной стал тот факт, что фигуристка систематически нарушала тренировочный процесс. В Академии отметили, что Муравьева срывала тренировки, хамила тренерам и била лед.

Муравьева в сезоне-2022/23 стала серебряной медалисткой чемпионата России, что является ее наилучшим достижением. За год до этого на чемпионате России она завоевала бронзу. В сезоне-2024/25 фигуристка ни разу не попала на пьедестал: на этапах Гран-при, финале турнира и национальном первенстве спортсменка заняла четвертые места.

Ранее Катарина Гербольдт высказалась о претензиях Академии Плющенко к Муравьевой.