«Некрасиво заранее отправлять Вяльбе на пенсию»: Губерниев ответил норвежцу

Российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал некрасивыми слова норвежского журналиста Яна Петтера Сальтведта, который поздравил с днем рождения главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе и пожелал ей всего наилучшего в скором выходе на пенсию. Заявление Губерниева приводит Sport24.

«Некрасиво заранее отправлять Елену Валерьевну на пенсию. Это же некрасиво, а мы люди с широкой душой. Она спокойно проиграет выборы и уйдет через год. Может быть, придет на какие-то российские соревнования. На мировые ей придется билет покупать, потому что по аккредитации ее уже никто не пустит», — заявил он.

20 апреля сам Губерниев поздравил Вяльбе с днем рождения и намекнул на скорую отставку ее с поста главы ФЛГР.

«От души поздравляю Елену Валерьевну. Не сомневаюсь, что к следующему дню рождения Вяльбе будет жива и здорова и спокойно встретит его в кругу семьи и друзей, потому что ФЛГР буду руководить я», — заявил он.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. При этом в организации пока не намерены конкретно обсуждать вопрос о возвращении российских лыжников.

Ранее Губерниев назвал Доминика Гашека клиническим идиотом.