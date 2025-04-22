Губерниев назвал Гашека клиническим идиотом

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что чешский экс-вратарь направил письма в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (IIHF), в которых написано, что бывший президент России Дмитрий Медведев угрожал ему, передает «ВсеПроСпорт».

«Следующее письмо пусть напишет в штаб-квартиру НАТО, а лучше в Генштаб Чехии. Гашеку надо обратиться в медицинские центры Карловых Вар и других городов страны. Потому что Гашек — клинический идиот», — сказал Губерниев.

В апреле 2025 года Гашек заявил о том, что дед Уэйна Гретцки был наполовину белорусом и украинцем и не имел отношения к России. Этой фразой Гашек отреагировал на слова Гретцки о том, что его дед гордился бы тем, что рекорд внука по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) побил россиянин Александр Овечкин.

На рекорд Овечкина отреагировал экс-президент России Дмитрий Медведев, упомянув Гашека.

Ранее Медведев заявил, что Гашек страдает психическим заболеванием.