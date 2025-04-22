«Не понял сарказма»: в Госдуме оценили заявление Гашека из-за слов Медведева

Бывшего чешского голкипера Доминика Гашека могли «специально накрутить», чтобы получить резонансные комментарии. Такое мнение высказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии РИА Новости.

Так она отреагировала на слова Гашека, заявившего, что он направил письма в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (IIHF), в которых написано, что бывший президент России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев угрожал ему.

«Он наверняка не отслеживает наши СМИ, чтобы знать, что мы про него пишем и говорим. Журналисты это увидели и попросили прокомментировать. Абсолютно не факт, что они ему правильно перевели и донесли информацию. У меня есть подозрение, что ему сказали, что Дмитрий Медведев ему угрожает, а какой сарказм он вкладывал в эти слова уже не перевели», — отметила она.

В апреле 2025 года Гашек заявил о том, что дед Уэйна Гретцки был наполовину белорусом и украинцем и не имел отношения к России. Этой фразой Гашек отреагировал на слова Гретцки о том, что его дед гордился бы тем, что рекорд внука по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) побил россиянин Александр Овечкин.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал Гашека клиническим идиотом.