У «Спартака» заметили проблемы с концентрацией

Бывший тренер московского «Динамо» Валерий Гладилин после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), где «Спартак» обыграл «Акрон», в интервью «Газете.Ru» заявил, что столичная команда вновь провалила начало встречи.

«Ошибки прошлого тура повторились — «Спартак» и с Махачкалой проигрывал в начале игры 0:2, то же самое и здесь. Непонятно, почему в начале матча команда так несконцентрированно играет в обороне. Это не в первый раз происходит в матчах с командами ниже классом — такая же игра была и с «Рубином», и с «Ахматом». С чем связано это, нехватка мотивации или что-то другое — надо разбирать тренерам» — заявил Гладилин.

Встреча, которая состоялась 19 апреля на «Самара Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На 23-й минуте Артем Дзюба отличился с пенальти, на 29-й минуте преимущество удвоил 18-летний Дмитрий Пестряков. На 39-й минуте Тео Бонгонда сократил отставание, но на 45+5-й минуте Эсекьель Барко не смог забить пенальти. На 61-й минуте Алекса Джурасович отправил мяч в свои ворота, а победу «красно-белым» принес Барко, реализовав пенальти на 90+4-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

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