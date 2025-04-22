ЦСКА предрекли сложности в борьбе за медали по итогам сезона в РПЛ

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» в интервью «Газете.Ru» заявил, что армейской команде после этого результата будет сложно рассчитывать на попадание в топ-3 по итогам сезона.

«Мне казалось перед матчем с «Крыльями», что армейцы способны занять место в медалях — о первой и второй позиции речи не шло, но о третьем — вполне. А сейчас это опять проблематично. Впереди игра со «Спартаком» — конечно, с ними можно нормально сыграть, но надо настраиваться на работу, на беготню, даже на броуновское движение. Не стоять, все время выдергивать защитников, нагружать их и заставлять уставать», — заявил Пономарев.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл Секу Койта на 69-й минуте поединка, его ассистентом выступил Виллиан Роша. Через пять минут «Крылья» сравняли, Иван Сергеев реализовал пенальти.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Павел Кукуян.

Ранее таланта из ЦСКА назвали никаким.