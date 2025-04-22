Гашека обвинили в скудоумии из-за его слов про экс-главу России Медведева

Бывшему чешскому голкиперу Доминику Гашеку необходимо обратиться к врачу и разобраться в своем психическом состоянии. Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии РИА Новости.

Так он отреагировал на слова Гашека, заявившего, что он направил письма в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (IIHF), в которых написано, что бывший президент России Дмитрий Медведев угрожал ему.

«Да, Гашек когда-то был хорошим вратарем, но после завершения карьеры надо куда-то двигаться, а у него, видимо, мозгов для этого не хватает. Их хватает только на то, чтобы ненавидеть русских, а это говорит о его скудоумии и никчемности», — заявил он.

В апреле 2025 года Гашек заявил о том, что дед Уэйна Гретцки был наполовину белорусом и украинцем и не имел отношения к России. Этой фразой Гашек отреагировал на слова Гретцки о том, что его дед гордился бы тем, что рекорд внука по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) побил россиянин Александр Овечкин.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал Гашека клиническим идиотом.