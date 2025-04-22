Попавшийся на допинге украинец из «Челси» прошел проверку на детекторе лжи

Украинский футболист лондонского «Челси» Михаил Мудрик, допинг-тест которого показал положительный результат на запрещенный препарат мельдоний, прошел проверку на детекторе лжи. Об этом проинформировал генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин в интервью GiveMeSport.

«Он не понимает, как это могло произойти. Понятия не имеет. Совсем. Поэтому его адвокаты организовали для него проверку на детекторе лжи, которую он прошел. Это станет одним из доказательств того, что он намеренно не совершал ничего плохого. Мудрик четко дал понять, что не виноват в положительном результате теста», — отметил он.

Также Палкин подчеркнул, что результат пробы «В» еще неизвестен.

О том, что Мудрик провалил допинг-тест, стало известно 17 декабря. 8 февраля появилась информация, что футбольная ассоциация Англии (FA) может наказать Мудрика, даже если его допинг-проба «В» будет отрицательной.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года, он был куплен у донецкого «Шахтера». Сумма трансфера составила €100 млн с учетом бонусов. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля», не отметившись результативными действиями.

19 сентября в СМИ появилась информация, что «Челси» готов расстаться с Мудриком. Всего в текущем сезоне футболист принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и пять результативных передач.

Ранее еще один игрок ЦСКА сдал положительный допинг-тест на мельдоний.