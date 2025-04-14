Еще один игрок ЦСКА сдал положительный допинг-тест на мельдоний

Допинг-тест защитника московского хоккейного ЦСКА Никиты Седова показал положительный результат. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, в допинг-пробе спортсмена был обнаружен мельдоний.

В сезоне-2024/25 Седов набрал 17 (1+16) очков в 56 матчах ЦСКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Также он один раз вышел на лед в плей-офф.

Случай обнаружения мельдония стал вторым в ЦСКА за последние недели. 15 марта стало известно, что допинг-тест нападающего армейского клуба Владислава Каменева дал положительный результат. Позднее появилась информация, что в пробе Каменева концентрация мельдония составила 451 нг/мл. Это в четыре раза выше порога 100 нг/мл, установленного Международным антидопинговым агентством (WADA) для признания результата анализа неблагоприятным.

ЦСКА уже завершил выступление в Кубке Гагарина. В первом раунде плей-офф армейский клуб встречался с минским «Динамо». Команды сыграли шесть матчей серии, победа досталась белорусскому клубу с результатам по встречам 4-2.

Ранее сменившего гражданство борца дисквалифицировали на шесть лет.