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Украинца из «Челси» могут дисквалифицировать даже при отрицательной второй допинг-пробе

Мудрика могут дисквалифицировать за допинг даже при отрицательной пробе «Б»
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Hannah McKay/Reuters

Футбольная ассоциация Англии (FA) может наказать украинского полузащитника лондонского «Челси» Михаила Мудрика, даже если его допинг-проба «В» будет отрицательной. Об этом пишет журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

В том случае, если допинг-проба «Б» не подтвердит результат допинг-пробы «А», в которой был найден мельдоний, FA может либо отменить временную дисквалификацию футболиста и его наказание, либо все-таки отстранить игрока, но на меньший срок, чем в случае получения положительного результата на запрещенный препарат.

1 февраля журналист Игорь Бурбас в своем подкасте на YouTube сообщил, что результаты допинг-пробы «Б» должны стать известны в феврале.

О том, что Мудрик провалил допинг-тест, стало известно 17 декабря.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года, он был куплен у донецкого «Шахтера». Сумма трансфера составила €100 млн с учетом бонусов. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля», не отметившись результативными действиями.

19 сентября в СМИ появилась информация, что «Челси» готов расстаться с Мудриком. Всего в текущем сезоне футболист принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и пять результативных передач.

Ранее появилась информация, что российская модель бросила Мудрика после проваленного допинг-теста.

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