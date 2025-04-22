Тренер рассказал, чего не хватает «Спартаку», чтобы реально вести борьбу за чемпионство

Российский тренер Сергей Балахнин заявил, что московскому »Спартаку» не хватает организованности для борьбы за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я думаю, что «Спартаку» не хватает организованности и много чего. Не чего-то, а очень многого не хватает, чтобы команда могла реально рассчитывать на чемпионство», — сказал Балахнин.

После 25 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 55 очками. На счету санкт-петербургского «Зенита» 53 балла, московский «Спартак» идет третьим с 50 очками, а дальше располагаются еще три столичные команды: ЦСКА (48), «Динамо» (46) и «Локомотив» (44). «Зенит» побеждал в РПЛ в шести последних сезонах.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет с ЦСКА. Встреча состоится 26 апреля. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

Ранее тренер московского «Динамо» пригласил в клуб легенду мюнхенской «Баварии».