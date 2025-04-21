Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тренер «Динамо» пригласил в клуб легенду «Баварии»

Тренер Личка хочет видеть в «Динамо» легенду «Баварии» Мюллера
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка пригласил в московский клуб немецкого полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера. Об этом пишет «РБ Спорт».

«Бувач долго работал в «Майнце», «Боруссии» — значит, у него может быть хорошая связь с Мюллером. Почему бы и нет? Томас, пожалуйста, переходи в «Динамо», — заявил Личка.

Мюллер — рекордсмен «Баварии» по количеству сыгранных матчей и третий бомбардир в истории клуба. Он является 12-кратным победителем Бундеслиги, шестикратным обладателем Кубка Германии, а также двукратным победителем Лиги чемпионов УЕФА (2012/13, 2019/20) в составе «Баварии». В сезоне 2012/2013 стал самым ценным игроком чемпионата Германии.

Немецкий футболист выступает за мюнхенский клуб с 2007 года, а в 2025 году он объявил, что покинет «Баварию». В нынешнем сезоне Мюллер провел за «Баварию» 40 матчей во всех турнирах, где оформил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

«Динамо» после 25 туров Российской Премьер-лиги (РПЛ) идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 46 очков.

Ранее появилась информация, что «Спартак» могут наказать из-за фанатов.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами