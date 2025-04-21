Тренер «Динамо» пригласил в клуб легенду «Баварии»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка пригласил в московский клуб немецкого полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера. Об этом пишет «РБ Спорт».

«Бувач долго работал в «Майнце», «Боруссии» — значит, у него может быть хорошая связь с Мюллером. Почему бы и нет? Томас, пожалуйста, переходи в «Динамо», — заявил Личка.

Мюллер — рекордсмен «Баварии» по количеству сыгранных матчей и третий бомбардир в истории клуба. Он является 12-кратным победителем Бундеслиги, шестикратным обладателем Кубка Германии, а также двукратным победителем Лиги чемпионов УЕФА (2012/13, 2019/20) в составе «Баварии». В сезоне 2012/2013 стал самым ценным игроком чемпионата Германии.

Немецкий футболист выступает за мюнхенский клуб с 2007 года, а в 2025 году он объявил, что покинет «Баварию». В нынешнем сезоне Мюллер провел за «Баварию» 40 матчей во всех турнирах, где оформил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

«Динамо» после 25 туров Российской Премьер-лиги (РПЛ) идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 46 очков.

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