Дмитрий Медведев заявил, что Гашек страдает психическим заболеванием

Бывший президент России Дмитрий Медведев отреагировал на жалобу экс-вратаря Доминика Гашека в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (ИИХФ) об угрозе убийством, передает ТАСС.

«Дмитрий Анатольевич считает, что бывший вратарь Гашек страдает тяжелой формой психического заболевания: русофобией в форме бреда преследования», — сказал помощник Медведева Олег Осипов.

В апреле 2025 года Гашек заявил о том, что дед Уэйна Гретцки был наполовину белорусом и украинцем и не имел отношения к России. Этой фразой Гашек отреагировал на слова Гретцки о том, что его дед гордился бы тем, что рекорд внука по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) побил россиянин Александр Овечкин.

Медведев поздравил Овечкина с рекордом.

«895 — результат великого русского хоккеиста! P. S. Ждем суицида безумного чеха Гашека», — написал Медведев.

Ранее Дмитрий Губерниев высмеял критикующего Россию Гашека.